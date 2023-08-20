近日美國夏威夷毛伊島發生災難性野火，造成重大傷亡，各界資源與捐款紛紛湧入。加州網美卡西利亞斯（Mariah Casillas，暱稱Lava）得知此訊，發起募款活動，只要捐款10美元（約319元台幣），就能獲得1張她的裸照，很快就獲得了超過6000美元（約19萬元台幣）的捐款，但該活動隨即遭到平台刪除。
Lava不捨毛伊島野火造成上百人喪生，發起籌集資金援助災民，她以捐款10美元換得裸照的方式獲得廣大迴響，目前已經募得6000美元，然而昨天在推特表示，募款平台GoFundMe認為她的募款活動已經違反該平台的禁止色情內容，引此將她的帳戶刪除，且她所募到的金額也將被取消。不過Lava沒有因此而放棄，她將募款活動轉到了成人平台OnlyFans繼續進行。
此外，夏威夷野火後許多人都藉由GoFundMe進行募款活動，GoFundMe發言人對美國《福斯新聞》指出，相關募款目前已經超過3000萬美元（約9.6億元台幣）。
事實上，美國夏威夷毛伊島上周爆發野火，火勢在強風助長下迅速蔓延，釀成當地史上最慘重災難，許多民眾因逃生不及，被迫跳海逃生，有人甚至受困車陣、活活燒死，慘狀宛如人間煉獄。據了解，受害者的年齡分布以65至70歲以上長者居多，而兒童可能會是另一大受害族群。
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