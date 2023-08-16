新竹市長高虹安在立委任內，因涉嫌詐領助理酬金、加班費，14日被北檢以貪污等罪起訴。前立委郭正亮認為，從8月16日開始推，到明年1月13日，高虹安很有可能被傳1到2次；如果要狠，恐怕會在高虹安第二次出庭就判。不過，若判得這麼快，也會讓人家比較相信這是政治。

郭正亮16日在《下班瀚你聊》節目中表示，北檢起訴是意料之中，因為檢方本來就比較受政治的影響，法官則比較會有變數，因為高虹安就質疑，她不認為北檢有充分聽對她有利的證詞，都是採不利證詞。

郭正亮接著指出，通常這種案子，不會第一次傳就判，從8月16日開始推，到明年1月13日，時間有5個月，高虹安很有可能被傳1到2次。如果要狠，在高虹安第二次出庭就判，一般算時間，大概就是12月下旬或是明年1月初。但如果判得這麼快，人家會比較相信這是政治。

梅體人黃暐瀚表示，他16日寫了一篇文章，高虹安有傳LINE給他。他提到三證、三險、兩生機，也就是檢方為什麼起訴她，因為有三個證據。現在看來，高虹安一審被判有罪的機率不小，因為有三個風險很高，因為她的助理說法對她不利。兩生機就是，有一位助理王郁文稱是自願回捐加班費，說法跟高虹安一樣，對高虹安來講，可能是大海中的浮木；高虹安請助理代購私人物品，之後是有回墊錢的。