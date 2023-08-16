「館長」陳之漢15日提起2020年8月遭槍擊一事，認定就是「民進黨開的槍」，但自己「沒證據」。民進黨今（16日）痛批館長不實造謠抹黑，揚言提告；對此，館長質疑民進黨與寶和會有掛勾，懷疑民進黨開槍的事，宣稱「這就是證據」。「中時新聞網」16日起針對「館長陳之漢突嗆『認定民進黨開的槍』，你認為會損及賴清德選情嗎？」進行網路民調，截至今（16日）晚上，高達58%的網友表示「會，館長聲量大，很多人挺」；32%的網友則表示「不會，賴的支持度是鐵板一塊」。

「中時新聞網」今(16日)起針對「館長陳之漢突嗆「館長陳之漢突嗆『認定民進黨開的槍』，你認為會損及賴清德選情嗎？」進行網路民調，截至16日晚間7點，已有逾1.8萬名網友投票，高達58%的網友表示「會，館長聲量大，很多人挺」；32%的網友表示「不會，賴的支持度是鐵板一塊」；11%的網友表示無法判斷。

網友紛紛表示，「很希望館長堅持立場，繼續為正義發聲」、「館長正義之聲。支持」、「館長加油！」、「一定要下架民進黨」。不過，也有網友認為，「綠粉很團結，除了他們的媒體，其他都不信，就這樣」。