2024總統大選只剩半年不到的時間，網路媒體《Newtalk》15日公布最新民調，民進黨賴清德33.2%、民眾黨柯文哲28.81%、國民黨侯友宜23.52%。地區交叉分析顯示，賴清德在台中市、台北市的支持度明顯下滑約5至6個百分點。對此，前立委郭正亮16日就表示，「如果這個民調一直持續到12月都是4、3、3的結構，那賴清德就當選了，台灣就會陷入危機」，引發討論。

郭正亮16日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「這個結構給人朝向的感覺就是4、3、3，那朝向4、3、3賴清德也是會贏，因為侯友宜跟柯文哲就會僵持不下，拉不開」，郭正亮更提到，「上次2000年的選舉，宋楚瑜事實上是領先連戰超過10％，但連戰最後還是有24％，就表示不容易棄保乾淨」。

郭正亮最後更說，「除非有一個很大的外力逼侯友宜跟柯文哲整合，而那個外力就是戰爭，就是你們兩個這樣搞下去，賴清德就當選了，如果這個民調一直持續到12月都是4、3、3的結構，那賴清德就當選了，台灣就會陷入危機」。