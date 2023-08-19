Hit Fm聯播網攜手金獎作詞人葛大為推出《同行相記》第二季，每週日晚間10點播出，本周來賓邀請到他心目中的兩位詼諧大師馬念先、旺福姚小民，請益他們如何寫出輕快、愉悅、趣味卻又富含深度的歌詞。

姚小民也說，從剛接觸音樂組團以來，他覺得最痛苦的就是寫歌詞，歌詞都是要到上台表演的前一刻才生出來，瞎掰一堆歌詞寫在紙上就在台上唱出來，然後唱完紙就丟掉了，下次又是唱不一樣的歌詞。小民說，但好像就是因為太痛苦了，所以這樣亂寫，久了大家也習慣了，反而寫出他自己的風格出來。不只歌詞，姚小民也在筆名上發揮創意，小民會用筆名交稿，他有陣子常用「林白」當筆名，因為這樣就可以說，這首歌是林白（林北）寫的，讓馬念先大喊：「太中二了吧。」

姚小民提到，他創作的趣味不算是設計好的，而是一個念頭或一個靈感浮現就產出，像是旺福的〈阿娘哈細腰〉，就是在團員推機懷孕期間寫出來的，他看到推機明明懷孕了還要去量體重，他認為是一個找自己麻煩的舉動，聽到推機希望自己產後能馬上恢復好身材，他腦海中就想到韓文你好的「阿娘哈細腰」這五個字，懷孕的媽媽渴望擁有螞蟻腰這樣，所以滿多歌都是從生活中去發現有趣的題目之後再創作出來。