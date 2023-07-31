融合高雄知名景點和高雄多年的記憶，資深音樂人羅大佑Long Stay高雄1個月，創作出動人的歌曲《愛河人間》，歌詞不但道出羅大佑的青春歲月，書寫高雄新舊的對照，更串起不同世代對於高雄的記憶。高雄市觀光局也將羅大佑《愛河人間》MV置入高雄旅遊網，並以專頁介紹歌詞景點，盼讓「羅大佑帶路遊高雄 」（網址： https://khh.travel/zh-tw/event/news/5247 ）。此外，在高鐵左營站、台鐵高雄車站、高雄小港國際機場等旅服中心，也可免費索取羅大佑「限量」愛河人間明信片，歡迎大家隨羅大佑的歌曲，探索高雄之美。

三大交通站點旅服中心可免費索取『限量』歌詞明信片(正面)（圖片來源：高雄市觀光局提供）

高雄市觀光局長高閔琳表示，感謝羅大佑老師送給高雄這麼美的一首歌，《愛河人間》旋律輕快，讓人不自覺地跟著哼唱，而歌詞勾勒出包括愛河在內的多處高雄景點，也讓人興起想要再來高雄走走的念想；《愛河人間》絕對是行銷高雄最佳歌曲。

高雄流行音樂中心是最具代表性的港都地標（圖片來源：高雄市觀光局提供）

羅大佑老師對於高雄的情感與記憶，透過歌曲和歌詞的譜寫，帶出西子灣、旗津、大港橋、堀江市場、玫瑰聖母教堂、大溝頂、夢時代、月世界和澄清湖等高雄知名新舊景點；隨著羅大佑獨特沉啞的聲線，更讓遊客用聲音感受不一樣的高雄魅力。高閔琳表示，非常感謝羅大佑老師以及音樂製作團隊，無償授權高雄市政府進行城市行銷，也希望透過羅大佑老師的歌曲，讓北漂、海漂的高雄子弟，也讓海內外喜愛高雄與喜愛羅大佑的朋友和歌迷粉絲，藉由歌曲再次認識不一樣的高雄。

羅大佑在高雄歷史博物館前與紛絲分享最新創作（圖片來源：高雄市觀光局提供）

羅大佑指出，在初二到高中共四年半的歲月，每天上下學都騎腳踏車經過愛河最少兩次；愛河陪伴著他度過青澀的少年時光，同時也是他音樂啟蒙時期，對愛河有著深刻的情感投射，並將這份情感寫進了《愛河人間》這首歌中。而13歲到24歲間，在高雄生活的種種，也成就早期許多經典作品的養分；希望藉由《回到愛河前——光陰的沙龍》分享活動，回到情感源頭的記憶與足跡、反芻許多人生重要片段，讓記憶中的愛之河，在生命裡繼續滾動，也分享給廣大的歌迷，把愛的精神傳遞下去。

在三大交通站點旅服中心可免費索取『限量』歌詞明信片(背面)（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局表示，歡迎海內外的粉絲及旅客，隨著羅大佑老師的歌曲，一起發掘高雄之美。走訪高雄的浪漫愛河、大港橋、西子灣、旗津等熱門景點；或漫步在高雄的街道巷弄中，品嚐高雄的豐盛美食，高雄總有無盡的驚喜，等待著遊客親自體驗。

高雄不僅是羅大佑老師音樂的起源地，也伴隨許多美食回憶；隨著《愛河人間》歌曲，走訪歌詞中譜寫的愛河、歷史博物館、大溝頂、旗津、田寮月世界、澄清湖等，一定能有不一樣的感受與感動。傍晚搭乘渡輪前往旗津，欣賞高雄燈塔閃耀光芒與美麗夜妝，也能走訪旗津星空隧道和藍眼淚等璀璨美景。

入夜後，沿著愛河灣，欣賞高雄流行音樂中心、駁二藝術特區及大港橋的絕美景緻；以羅大佑的歌曲搭配景點和美食，將串成獨一無二的高雄之旅。近期羅大佑也陸續在駁二藝術特區、母校高雄中學、「愛河人間號」遊港輪 ，以及市立歷史博物館，舉辦4場《回到愛河前——光陰的沙龍》系列演唱講座，分享《愛河人間》靈感來源，引起熱烈迴響。