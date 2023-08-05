義大醫院院長杜元坤（左起）、南高雄家扶基金會受助人阿楷、家扶執行長周大堯、「麵茶媽媽」陳玉品與女兒5日出席家扶基金會記者會。（林瑞益攝）

義大醫院院長杜元坤今（5）日捐款350萬元給南高雄家扶中心，他致詞時說，受助者展現的笑容是最動人的，他也希望大家樂於行善，他並以「沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的平凡人」話語勉勵大家。

杜元坤與「麵茶媽媽」陳玉品等人今日出席南家扶中心記者會，杜元坤在大學時代感受到德雷莎修女的精神，因此發願助人，每個月捐出一半薪水給需要的民眾，至今捐款超過上億元。

杜元坤這次捐出350萬元給南家扶中心，這筆錢將幫助全台23所家扶中心。杜元坤也期許自己成為南家扶的終身志工，定期幫助家扶學子。

「麵茶媽媽」陳玉品說，她眼睛近乎全盲，但不減她助人的心，每年自掏腰包製養生粉給全台家扶中心，數十年如一日。她也感謝杜元坤的大愛，祝杜元坤身體健康。

受助學生阿楷表示，他從小是母親獨力撫養，家裡還有兩個弟弟，自己只能透過努力唸書爭取獎學金與工讀減輕母親的負擔。他感謝杜元坤慷慨助學，也期許自己未來能夠幫助弱勢學子。