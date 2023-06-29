全球第二大鍛造鋁圈製造廠巧新科技公司今年捐贈46萬元挹注台灣世界展望會於雲林地區弱勢學子助學金及課後照顧班全年方案經費，日前又邀請18位兒童參訪，了解鍛造輪框製程及相關知識，開拓孩子的視野，提前預備未來能力。

巧新科技自2020年起支持雲林地區弱勢學子助學金及課後照顧班全年方案經費，今年又捐款46萬元支持。（台灣世界展望會提供）

台灣世界展望會中區辦事處長胡婉雯表示，台灣世界展望會在雲林地區服務陪伴1800名兒童及其家庭，巧新科技自2020年起支持雲林地區弱勢學子助學金及課後照顧班全年方案經費，今年又捐款46萬元支持兒童們的教育需要。

胡婉雯說，巧新科技除了支持台灣世界展望會在大埤鄉開辦的課後照顧據點全年經費，今年也提供24位學子每學期助學金，減輕家長教育費用上的負擔。

巧新科技工業股份有限公司及財團法人雲林縣福德巧新社會福利慈善基金會執行長黃冠昌日前邀請18位兒童參訪巧新總部，讓小朋友了解大人的工作，潛移默化他們未來需要預備什麼樣的能力。

黃冠昌讓小朋友摸摸輪框，小朋友很訝異比想像中輕很多，接著透過水晶膠製作迷你輪框杯墊和鑰匙圈。小朋友們的創意也令員工們驚訝公益善行帶來生命的轉變。