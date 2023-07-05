為實踐「安居樂業」的施政理念，新北市政府昨（4）日於新店寶高智慧產業園區舉辦「智慧城市企業服務廉政平臺交流座談」，期望透過平臺運作及與各界產業合作，建立公私部門對話機會，打造簡政便民的智慧城市。

「智慧城市企業服務廉政平臺交流座談」邀請新北市副市長陳純敬、法務部廉政署副署長沈鳳樑、新北市電腦商業同業公會、新北市工業會及寶高智慧產業園區等產業界人士出席，展現出對廉政平臺及公私夥伴關係的重視。

新北市副市長陳純敬致詞時指出，為加速廠商落實投資新北，自108年推動「招商一條龍」，協助跨局處橫向溝通協調，以降低成本及提升效率。截自上月16日止，已落實投資金額逾4100億元，創造逾8.7萬個就業機會。

陳純敬表示，新北市境內的資訊科技企業是市府的重要合作夥伴，成立「智慧城市企業服務廉政平臺」，在平臺運作及各界產業合作下，成功建立公私部門對話機會，讓企業營運順利。

法務部廉政署副署長沈鳳樑強調，廉能是國家競爭力與優質投資環境的關鍵，不能僅侷限在政府部門，希望讓「誠信」可深入企業，成為企業文化重要的一環。並透過公私部門交流，讓公部門持續創新，推動簡政便民措施，創造雙贏局面。

另外，座談會特別邀請科技產業人士分享智慧淨零碳排、推動永續經營及誠信透明實踐等經驗，提供與會企業嘉賓標竿學習參考。