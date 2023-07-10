北市信義區夜店殺警案，涉案「星二代」易寶宏遭判刑9年，入獄後改調外役監，基層員警上網炮轟「我學長白死了」。法務部昨(9日)發文說明《外役監條例》修正案過程，「惜尚未完成立法程序」，引發更猛烈炮轟。對此，法務部今(10日)凌晨緊急再發新聞稿，三點聲明解釋修法的進度。

「外役監條例」修法的進度，法務部凌晨發三點聲明，說明如下：

一、法務部在111年9月15日提出了「外役監條例」部分條文的修正草案，經行政院核准後，於同年9月22日函請立法院審議，希望能夠盡快改善外役監制度，讓遴選審查程序發揮篩選功能。

二、根據修正草案第4條的規定，已明確排除了涉及殺警等惡性重大犯罪、對公共秩序和社會安全造成威脅的犯罪行為。包括故意犯罪致人死亡、犯罪屬於十年以上的重罪、妨害公務造成重傷、脫逃、強盜、加重詐欺、擄人勒贖等重大暴力犯罪。

三、法務部將全力配合立法院的修法進度，持續與各政黨溝通，呼籲請盡快完成修法程序，以回應民眾的期望。

去年8月台南殺警案雙警殉職，是近年最慘痛的殉職案，會扯到外役監修法，是因為凶手林信吾行凶時，是外役監的脫逃犯，重刑犯卻能爽坐外役監，輿論沸騰。法務部順勢推修法，但1年過去案子還躺在立法院；信義夜店殺警案凶手之一易寶宏，雖是法務部去年提修法前，就獲准外役監，但跟其他權貴罪犯一樣，都是冰凍三尺老問題。

藍綠總統參選人都對外役監修法撂下重話，國民黨總統參選人侯友宜痛批此為不公不義的制度，批評政府把人民當塑膠。民進黨總統參選人賴清德也表示，「重罪犯應實實在在服完徒刑，不能走旁門左道。」盼法務部、矯正署應清楚對外說明。對此，法務部10日凌晨再次發表新聞稿解釋修法的進度。