「星二代」易寶宏因涉北市信義區夜店殺警案遭判9年，去年爽調台東外役監服刑，但在返家探親期間竟上網幫八大行業貼文廣告，還與友人飲酒聚會，拍照上傳社群網站，引起國人憤怒，更讓基層員警嘆「學長白死了！」。法務部矯正署為滅火，迅速決議將他解送花蓮監獄執行，外界質疑，為何矯正署至今才發現易男重大違規事項。矯正署在外界壓力下終於證實，是因媒體揭露後才得知，而矯正署說法隨即在PTT引發熱議。

資深女星易淑寬的獨子易寶宏，因涉夜店殺警案被判刑9年，在2019年6月入獄，後被調到外役監服刑，基層員警日前上網爆料指台南殺警案，他的警專學長就是當事人之一，雖然政府當下都說要挺警察，後來得知夜店殺警案凶嫌易寶宏在外役監服刑，讓他覺得學長白死了，「政府根本都在打假球」，批評讓殺警的凶嫌服外役監，「到底為什麼要把警察的尊嚴放在地上踩，還騙我們？」，引發各界譁然。

對此，法務部回應，已擬具「外役監條例」部分條文修正草案，修正遴選要件，排除殺警等故意犯罪致死等重大暴力犯罪。草案已送立法院審議中，在新法完成修正前，矯正署已從嚴調整外役監遴選標準，延長在監考核期間，並列舉消極排除事由。

經矯正署查證，易寶宏於台東戒治所附設台東監獄武陵外役分監執行，因獲准返家探視期間， 於去年8月15日，利用個人社群網站帳號標記特種行業聯絡方式而加以宣傳；又於去年12月10日，違反嚴禁飲酒之應遵守事項，在外與友人飲酒聚會，並拍照上傳社群網站。

矯正署調查時，易寶宏坦認不諱，矯正署因查證屬實，認為其行為已違反外役監受刑人返家探視期間，不得從事與返家探視無關之活動及飲宴規定。

矯正署表示，准許外役監受刑人返家探視之目的，是在於與家人深化感情連結，藉由加強家庭支持功能，以使其順利復歸社會，武陵外役分監於受刑人返家探視前皆有辦理行前宣導，並發給返家探視應遵守事項。

但易寶宏竟未恪守規範，於返家探視期間，從事與返家探視目的顯然無關之行為，有違外役監中間性處遇措施之精神，經台東監獄監務委員會議決議認定易男行為放縱不羈，為嚴重違反返家探視規定之重大事由，違反《外役監條例》第18條規定，不適合在外役監繼續執行，矯正署於7月11日據報依法審核後，准予解送花蓮監獄執行。

不過外界質疑，為何矯正署現在才發現易寶宏的重大違規，對此，矯正署視察郭慶康證實，對返家探視的受刑人無法24小時查核，是因媒體揭露才得知。

而該事件也在PTT引發熱議，網友紛紛留言痛批「算他倒楣，明年有選舉」、「個案抓一抓就風頭過了」、「罵了就關回去？三小司法？」、「去年的事現在終於發現了，真狗官」、「好爽，殺人還可以回家探親呢！讓世界看見台灣是個犯罪天堂！」、「司法改革就是看風向決定放人關人喔？」。

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