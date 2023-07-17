立院將召開臨時會，今天上午朝野協商討論程序，預計將審查性平三法、台美21世紀貿易倡議以及外役監條例等案。民進黨團總召柯建銘指出，原則上臨時會結束前會將前兩案完成審查，至於外役監條例則是繼續討論，凝聚共識，如果有共識能完成修法也樂見其成。不過他也提到，不要把外役監給污名化成天堂，該制度在台灣已經60年，聯合國已經70年，全世界都是以教化為重，要讓受刑人重新回歸社會的中間處遇。

民進黨立委莊瑞雄表示，他也知道現在外界對外役監的想法，大家對外界感受靈敏度都差不多，但是在回應民粹的時候，不要搞到好像外役監被以為是在選好人好事代表，那是中間處遇機構，是要讓受刑人回到社會之前，在這機構先讓他重新做人，「如果這制度都不要，也可以討論。」

莊瑞雄說，全世界的外役監都是放重刑犯，在日本關八年之後就是放外役監，就是要讓他準備回到社會。現在跟著社會輿論走說外役監很可惡，「不然就不要外役監，你們敢？我們會被批評反智！這制度發展到現在經過幾百年，關那麼多年直接放回去大家會嚇死！」

莊瑞雄說，不是在立法院講很爽，學界又來幹譙立法院。他也批評，以前在野黨都罵臨時會常態化，現在又說臨時會有夠好，好像特效藥，立院來展現效率，「碗糕啦要怎麼效率，在我看來連陳歐珀的審查，各位當召委也是這樣審查，各黨講法都不一樣，版本沒整合，你做召委也會懷疑怎麼審過去。」

國民黨團總召曾銘宗則主張外役監條例應該排除重大犯罪人遴選外役監，刪除累犯可申請外役監條例之例外規定，並納入酒駕毒駕致死、電信網路詐欺犯、貪污犯重大經濟犯罪者，皆不得遴選外役監。

黨團協商結論將於今天下午開始召開臨時會，一路開到7月底，18日將邀請行政院長陳建仁針對性平三法報告並備質詢，19日再邀請陳建仁針對台美21世紀貿易倡議進行報告並備質詢。