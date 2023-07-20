民進黨716全代會結束為選戰分水嶺，明天總統參選人賴清德將與被提名的區域立委參選人拍定裝照；對於不分區，提名時間，黨內高層表示，提名委員會成立時間最晚9月成立、10月定案。

此外，對於黨內區域立委整合狀況，黨內高層不諱言，有些地方確實是有些恩怨，他們會盡量協調，黨主席賴清德也有親自溝通，但是需要時處理過程時間及方式，有些問題不是那麼簡單。

黨內高層指出，上次不分區立委提名是10月，確實晚了一點，接下來關注是副總統人選及不分區名單，希望稍微提前一點，但目前沒有時間表，要廣徵社會上各領域代表性，廣徵人才過程接下來會逐步展開，沒有條件設定，人選要有社會足夠的代表性，特別是在相對弱勢領域。

他強調，不分區是要補充民主選舉的不足，要當國會議員，再質詢及相關法案推動上，論述上會去考慮；不分區提名有一定規則，由主席擔任提名召集人，行之有年，提名條例有提到，提名小組委員不限定是黨員，但被提名者一定要入黨，

2019年行政院院長賴清德與立法院院長蘇嘉全拍板選區劃分，台南市、新竹縣各增加一席立委，高雄市、屏東縣各減一席。高市民進黨資深立委管碧玲的選區被劃分掉，無法再戰高雄區域立委；莊瑞雄選區被消失，列不分區，這次不分區提名莊是否再被提名，備受關注，還有已擔任不分區滿兩屆的立委是否會優先考慮？

黨內高層指出，這些都還要協調，現在很多不分區在立院表現非常優秀，但是否優先考量，當前選區調整，上次選區劃分而列入不分區立委的狀況，這屆也都會考量。

他強調，不是單一條件好就是不分區，提名委員會成立時間最晚9月成立提名小組，因為11月要完成登記，所以10月中旬就要定案。