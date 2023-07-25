2024總統大選將至，國民黨日前正式提名侯友宜參選總統，民進黨總統參選人賴清德昨天晚上不公開行程到台中，與立委、議員及信賴之友餐會，據了解，賴清德強調要團結勝選，台中8席立委選上，台中贏、台灣就會贏。

據綠營人士表示，賴清德昨晚前往台中凝聚共識，也先聽8名立委參選人報告選舉理想跟政見，隨後才上台致詞，停留共約2小時，非常重視台中選情，據轉述，賴清德會間表示，要團結勝選，這次選舉「台中贏、台灣就會贏」，力拚台中8席立委全上。

民進黨第一選區提名現任立院副院長蔡其昌、第二選區提名現任立委林靜儀、第三選區提名謝子涵、第四選區提名現任立委張廖萬堅、第五選區提名現任立委莊競程、第六選區提名議員江肇國、第七選區提名現任立委何欣純及第八選區提名市議員謝志忠，其中有6席拚連任，謝子涵及謝志忠則分別挑戰國民黨立委楊瓊瓔及江啟臣。

民進黨台中市黨部主委李天生表示，目前民進黨有6席現任立委，8席全上有信心，謝志忠擔任5屆議員深耕基層，上次2016參選以2000票飲恨，這幾年持續深耕，有機會翻盤；挑戰楊瓊瓔的新人謝子涵昨天報告獲賴清德讚賞，新人無可限量。