審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審查報告，在中央補助地方政府的5358億元中，高雄分配到1265億元，台中僅有228億，國民黨市議員羅廷瑋抨擊「比人多高雄輸給台中、比官大高雄也輸台中」，台中分配的卻比高雄少，點名立法院副院長蔡其昌身居高位卻沒為台中爭取預算，顯示民進黨立委「不是『不夠力』就是『不認真』」。

蔡其昌回應指出，前瞻預算的分配多數都是「競爭性預算」，必須要由地方政府提出完整計畫並向中央爭取經費補助，台中市僅獲得228億元補助，彰顯盧市府行政效能低落不堪，才讓台中輸給其他城市。

羅廷瑋表示，中央補助各地方政府的經費，在全台22縣市中，高雄獨拿4分之一居冠，台中市228億為倒數第二、最後一名則為台北市184億，若以人口數分配，高雄每人可獲4萬6300元補助款、台中市民僅8000元，其中差距近6倍，根本看不起台中人。

羅廷瑋說，台中8席立委中民進黨占5席，且蔡其昌還擔任立法院副院長，台中民進黨立委多卻沒辦好事，顯示其能力不足，不是「不夠力」就是「不認真」；反觀盧秀燕擔任立委期間，台中市獲中央全額補助鐵路高架化、爭取台74線、捷運綠線等重大建設，盧更因此被封為「千億俠女」。

蔡其昌強調，前瞻經費是由地方政府提出計畫、中央核定補助，以捷運藍線來說，市府在可行性評估通過後，拖了800多天才送出綜合規畫；海線雙軌高架化則是已爭取到219億元補助，最後卻因盧市府不願花一毛錢而延宕至今。

蔡其昌抨擊說，從多起建設案中，再再顯示台中無法獲得補助是盧市府的問題，呼籲羅廷瑋善盡議員責任、認真監督市府，而非操弄中央卡台中的假象，淪為政治口水。