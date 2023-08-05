3名總統參選人今天到桃園出席「JCI未來城市 青年進行式」，第2上場的柯文哲以低薪問題為題，指產業升級失敗，認為創新是台灣唯一的出路。對於高房價，他提出社會住宅、稅則、補助來改善。

國際青商會中華民國總會今天舉辦論壇，柯文哲以低薪問題分享經驗，他說最近常去大學演講，發現年輕人找不到好工作、買不起房子、不敢結婚生小孩，少子化的原因就是不結婚。2000年台北市40歲沒接婚的有12％，2020變成35％，不結婚造成人口結構改變。未來40年有40家大學要關，這不是1年補助3.5萬可以解決的，大學要關是今年才發現嗎？政府8年前就知道。

談到勞保年金破產，柯文哲說，以前是金字塔領錢的人少繳錢的人多，現在倒過來領錢的人多繳錢的人少，造成低薪問題是台灣過去30年來產業升級失敗，台灣的缺工問題，明明市場就缺工怎麼會低薪？凸顯教育不是教老師會教的，是要教社會需要的。

柯文哲說，所謂的破壞式創新，自己開演唱會就是，因為其他候選人絕對不會做。2000年以後小黨泡沫化，原因就是「絕對不要進入敵軍設定的戰場」，下場就是打包回家。

柯文哲被問到詐騙問題，他說，不要幻想單一方案就能解決，他認為詐騙盛行很大理由是貧富懸殊。他痛批，民進黨政府成立打詐國家隊，13億有10億修理場地、宣傳，反而是「國家詐騙隊」。柯文哲也批評，金管會對開戶、NCC對門號、數位發展部對第三方支付管理都有問題，司法系統也要改進，這些問題要一個一個解決，才能處理詐騙。

對於青年就、創業問題，他說，高中、高職後一定要分流，台灣學非所用，要訓練社會需要。他說，應該要要求大一大二暑假去公司實習，要讓大企業進入大學，這個都很簡單為什麼沒在做。

對於高房價，柯文哲說，最近重新思考，認為應該大力蓋社會住宅，大力修改稅則、大力補助，他提到，社宅應該和捷運結合，發展捷運時，應該結合社宅。另台灣學生未來將少掉三分之一，台北市校舍多數要改建就可以利用。他認為，中央應該思考、檢討捷運路網，還有北部學校20年改建計畫。

對於年輕人為何要支持柯文哲？他說，柯文哲不會貪汙，當總統不會搞前瞻計畫、防疫特別預算，指下任總統不要打高空、不要貪汙，認真一點，誠實面對問題，不要為了意識形態打垮國家，誠實跟老百姓溝通問題在哪裡，怎麼解決。