副總統賴清德指出，希望扶植更多各行各業隱形冠軍成為更多的「護國群山」。（柯宗緯攝）

高雄臨海工業區成立50周年，今（31）日舉辦新港都產業論壇。副總統賴清德致詞提及，十大建設願景下，臨海工業區有煉油廠、煉鋼廠、造船廠等產業，年產值超過1兆元，期許招募全天下人才，共同推動以創新為驅動的經濟願景，扶植更多各行各業隱形冠軍成為更多的「護國群山」。

賴清德致詞指出，1973年發生第1次石油危機，十大建設的規模、願景之下有了臨海工業區，有煉油廠、煉鋼廠、造船廠等產業，創造3.7萬個工作機會，年產值也超過1兆元，成為台灣工業發展的基礎。

賴清德提及，台灣產業的實力漸漸獲得國際社會的重視，也不諱言正面臨許許多多的挑戰，包括地緣政治變化、淨零轉型挑戰、全面性智慧化轉型等，每一個對台灣的影響都非常大，如果成功會往前更邁進一步，若跟不上，可能遭遇的困難會愈來愈大。

賴清德也期許說，希望招募全天下人才，共同推動以創新為驅動的經濟願景持續壯大科技產業，同時扶植更多各行各業隱形冠軍，成為更多的護國群山，讓台灣在全世界重組的新的產業鏈裡面站穩腳步，確保台灣經濟發展能夠立於不敗之地。

陳其邁表示，臨海工業區廠商都是隱形冠軍，身為隱形冠軍的市長，真的是與有榮焉；2018年高雄營業銷售總額是4.5兆，去年是5.89兆，成長1兆多，「所以我是兆元的市長」，一下子就增加1.4兆。

陳其邁提到，高雄這幾年不僅高科技產業非常精彩，傳產也非常有競爭力，傳產不管是在數位轉型、凈零轉型也跟市政府合作，包括淨零產業大聯盟、以及6月高雄市通過淨零條例，透過「以大帶小」朝2050淨零目標邁進，市政府也會扮演最堅強的後盾，當企業轉型最強助攻的角色。

臨海工業區位於高雄小港區，以中鋼為首發展出綿密且完整的金屬製造業體系，堪稱金屬產業的護國神山。臨海工業區廠協會理事長賴昭賢指出，臨海工業區面臨缺工及傳承等問題，他預告8月2日將與菲律賓大學簽訂全台第1個產學合作聯盟協議。