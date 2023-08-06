高雄市左營區一名42歲女子於8月6日上午10時23分許無端從自家墜落在一棟大樓的遮雨棚。消防局人員到場將女子送醫救治，初步檢視這名女子身體多處擦挫傷，但意識清楚，尚無生命危險。

警方表示，上午接獲民眾報案，稱左營區重愛路有人墜樓，於是派人前往處理。警消合力救下這名女子，女子送醫無大礙。

警方初步調查，此名女子曾罹患憂鬱症，有就醫紀錄。警方也呼籲，請民眾平日多關心家人。

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