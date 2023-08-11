高雄市梓官區智蚵里長鄭柏政日前在颱風天幫弱勢的男子阿順與其母親70餘歲的藍太太躲過房屋倒塌，之後當地的天公廟與高雄市慈善團體聯合總會等單位眼見母子倆孤苦無依，慈總允諾捐助1年的房租，眾人還幫母子倆找房子，令母子倆充滿感謝。

梓官區智蚵里長鄭柏政於今年7月中旬探視阿順與其母親，他建議阿順住的面積只有一半的舊三合院過於老舊，恐有坍塌疑慮。阿順與其母親聽了進去馬上搬離臥室，後來在7月27日杜蘇芮颱風過境時老屋的臥室因不明原因坍塌，躲在客廳的阿順與母親躲過一劫。

之後當地的天公廟先安排阿順與母親住在廟宇的廂房數日，颱風的風雨過去後，兩人目前回原來的舊三合院客廳居住。阿順是弱智人士，其母親藍太太年邁，兩人孤苦無依，阿順平常以打零工貼補家用。

當地人士聽聞此事後發起樂捐活動，包含慈善總會修繕大隊大隊長徐有成幫忙籌措一年的房租、天公廟也捐出兩萬元善款，梓官區公所社會課也有幫忙，藍太太與阿順對眾人相當感謝。

也有慈濟功德會捐出物資，以及部分地方人士小額捐款2000至3000元不等數筆，幫助阿順與母親度過拮据的生活。