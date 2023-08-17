高雄強降雨馬路變河道，騎士站立乘「水上摩托車」狂飆引熱議。

受低壓帶影響，高雄市今晨旺盛對流導致各區發生強降雨，其中鳥松區本館路、球場路嚴重淹水，有民眾po出照片，整台機車近一半泡在水裡，還有一名騎Gogoro的騎士乾脆站起來當「水上摩托車」狂飆，苦中作樂，不少網友紛紛留言，諷刺「這只是積水好嗎！」。

高雄市今晨旺盛對流導致各區發生強降雨，市長陳其邁上午前往鳥松區本館路、球場路口視察積水情形，要求水利局針對易積淹水區域積極研擬改善策略，並請同仁加強積水地區巡檢。

鳥松區本館路、球場路嚴重淹水，有騎士把機車當「水上摩托車」狂飆，苦中作樂，有民眾在爆料公社po出照片，引起網友熱議，網友紛紛留言諷刺說：「淹水是高雄正常現象」、「以前本館路是可以游泳的」、「果然還是水鄉之都」、「不淹水就不是高雄，高雄人的最愛」、「太誇張了」、「在高雄只要貨櫃船開到不進市內，都不叫淹水，只能叫積水」、「果然還是水鄉之都」。

不過也有網友持正面意見，表示「這種極端天氣不管下在哪都會淹，就看退水功能厲不厲害」、「高雄排水系統很棒，這種急降雨，下在任何地方都會積水的，放心10分鐘就退了」。