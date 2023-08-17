北高雄產業園區第1區正在施工中，第2期工程預計將會接續登場，民進黨立委邱志偉籲請大家把握機會。（邱志偉服務處提供／林瑞益高雄傳真）

北高雄產業園區第1期招商共有42家業者登記，11家業者中籤。經濟部工業局預計在8月底將啟動第2期招商，將全區餘下31個坵塊全部提供登記，公告登記時間為期1個月。由於土地稀缺，立委邱志偉籲請業者把握最後一波招商機會。

北高雄產業園區總面積42.87公頃，產業用地25.82公頃，只租不售；第2期開放登記的坵塊有2筆超過5000坪，2筆超過3000坪，其餘27筆為3000坪以下的坵塊，總面積為19.29公頃。

邱志偉指出，在橋頭科學園區與楠梓產業園區招商陸續啟動後，已經滿足多數科技廠的設廠需求，相對而言，傳統製造業的可設廠土地卻相對稀缺，因此他才大力要求工業局必須著手開發北高雄產業園區，第1期的招商狀況確實與預期相符、十分踴躍，工業局也將著手第2期招商計畫。

邱志偉說，北高雄產業園區第2期的招商過後，傳統製造業的設廠用地尚須等待下一個園區開發，因此請有擴廠需求或要將生產重心移回台灣的金屬製品或電子零組件業者，必須要把握這次機會完成登記程序。

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