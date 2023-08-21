外貿協會在經濟部國際貿易局委託下，率10家臺灣連鎖業者參展2023年新加坡亞洲連鎖加盟展（FLAsia），展期3天共接洽國際買主約400位，預期後續可促成超過580萬美元商機。

臺灣館參展品牌包括青釉茶事、COCO、御私藏、鮮芋仙、鬍鬚張、福慧根湯、月見山沙威瑪、風間餐飲，以及上洋洗衣、露琺意等，其中，月見山沙威瑪在臺灣已有40家分店，今年隨貿協參加紐約、馬來西亞、雪梨及新加坡連鎖展，積極開展海外事業。

福慧根湯則是臺灣代表性的漢方食養品牌，看準新加坡華人佔74％，且熟習食養進補文化，期透過經銷代理、品牌授權展店，打開深具潛力的星國市場。

而新加坡買主則看中上洋洗衣連鎖，主要是新加坡住房政策以組屋（公共房屋）占80％以上，在空間有限及現代人忙碌的生活習慣影響下，上洋的自動洗脫烘洗衣機及自助洗衣店預計將有很大的商機。

新加坡為進入東協市場的重要門戶，FLAsia今年辦理第18屆，超過200家品牌展出，展出包括餐飲、教育、美妝健身、諮詢顧問、金融服務、智慧零售服務，今年更新增授權業者參展。國家館除臺灣外，還有新加坡、韓國及越南，觀展者除新加坡本地外，還包括馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、澳洲及日本等國約8,000人次。