疫情嚴峻衝擊百業期間，冷鏈物流是少數異軍突起的產業，爆倉的物品、疊摞的派送單，海陸空綜合交通無縫銜接的輸運，不僅為冷鏈物流業者帶來可觀的收入，也為零售通路、倉儲、物流、設備乃至地產業掀起新一波的冷鏈物流浪潮。台灣冷鏈物流發展至今生態系完整，無論是低溫倉庫設計及建置、冷鏈運輸動線規畫，還是冷凍運輸及保存技術、雲端系統監控溫度等解決方案，皆具有提供客製化的能力。

為協助台灣冷鏈物流業者成功輸出海外，貿協鎖定新南向市場，將接續於本年10月籌組冷鏈物流團前往馬來西亞拓銷。