疫情嚴峻衝擊百業期間，冷鏈物流是少數異軍突起的產業，爆倉的物品、疊摞的派送單，海陸空綜合交通無縫銜接的輸運，不僅為冷鏈物流業者帶來可觀的收入，也為零售通路、倉儲、物流、設備乃至地產業掀起新一波的冷鏈物流浪潮。台灣冷鏈物流發展至今生態系完整，無論是低溫倉庫設計及建置、冷鏈運輸動線規畫，還是冷凍運輸及保存技術、雲端系統監控溫度等解決方案，皆具有提供客製化的能力。
為協助台灣冷鏈物流業者成功輸出海外，貿協鎖定新南向市場，將接續於本年10月籌組冷鏈物流團前往馬來西亞拓銷。
台灣冷鏈物流發展至今生態系完整，為協助業者掌握全球冷鏈物流商機，外貿協會受經濟部國際貿易局委託辦理「冷鏈商機線上媒合會」，邀請到來自日本、韓國、新加坡、泰國、印尼、菲律賓、越南、緬甸、印度、法國、波蘭及墨西哥等計12國18家買主，採購項目包含自動化貨架、車載系統與冷庫建置規畫等冷鏈解決方案。國內參與洽談的冷鏈物流業者，包含瑞智、漢錸、康訊、耀欣、復盛及研華(2395)等33家，共計完成51場線上洽談，預估商機超過300萬美元。
疫情嚴峻衝擊百業期間，冷鏈物流是少數異軍突起的產業，爆倉的物品、疊摞的派送單，海陸空綜合交通無縫銜接的輸運，不僅為冷鏈物流業者帶來可觀的收入，也為零售通路、倉儲、物流、設備乃至地產業掀起新一波的冷鏈物流浪潮。台灣冷鏈物流發展至今生態系完整，無論是低溫倉庫設計及建置、冷鏈運輸動線規畫，還是冷凍運輸及保存技術、雲端系統監控溫度等解決方案，皆具有提供客製化的能力。
為協助台灣冷鏈物流業者成功輸出海外，貿協鎖定新南向市場，將接續於本年10月籌組冷鏈物流團前往馬來西亞拓銷。
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