民間運輸成本下降 新加坡7月通膨降溫 23:422023/08/23 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 拜民間運輸成本下降所賜，新加坡7月通膨降溫。新加坡統計局23日公布，7月消費者物價指數（CPI）年增4.1％，低於6月的年增4.5％，並與市場預期一致。占指數權重17％的運輸成本7月年增3.7％，較6月的年增4.6％明顯下降。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 貿協率10連鎖業者新加坡參展 促成580萬美元商機 他機場「送別女友」持登機證未出境 最重罰47萬吃2年牢飯 《國際產業》東南亞最大電信公司 上季獲利大減揭元凶 #運輸 #民間 #成本下降 #通膨降溫 #新加坡 也許您會感興趣 推薦閱讀 2025主辦亞太蘭展 黃偉哲新加坡宣告下屆台南見 09:522023/08/19 生活 分散佈局減少輸中不確定風險 高市農業局助農民拓展外銷通路 12:302023/08/23 生活 赴台談兩岸和平 楊榮文提邦聯、國協 16:442023/08/16 政治 新加坡新王牌景點 飛禽公園環保與永續並重 17:332023/08/23 財經 新馬踩線團訪台7天6夜 苗縣長安排雙方業者媒合會 14:142023/08/23 生活 收容6000隻流浪犬貓消耗大 新北受贈1.2萬包飼料 20:022023/08/18 生活 基隆捷運估年底動工 盼帶動河谷周邊產業升級 14:242023/08/16 生活 大陸台海周邊軍演 退將驚見新增「兩機種」吐3字 20:352023/08/19 政治 新加坡候任總理黃循財：美西方對華科技限制無法擊倒中國 12:272023/08/15 兩岸 捷運「煎熬姐」車廂內飆歌 婦人撼停列車拒警關心 14:042023/08/20 社會 美國空軍指定JetZoro研發Z-5飛翼式運輸機 2027年問世 17:472023/08/17 軍事 苗縣公館公所攜手民間 贈205弱勢戶5百元全聯提貨券 16:362023/08/21 寶島 《造紙股》最壞時期已過 華紙Q3營運將好轉 14:592023/08/15 財經 新加坡政壇連爆婚外情、貪污醜聞 李顯龍：不影響交接時間表 10:312023/08/21 國際 台商深耕馬來西亞拿篤 3條鱷魚守護情緣數十載 16:482023/08/17 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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