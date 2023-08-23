拜民間運輸成本下降所賜，新加坡7月通膨降溫。新加坡統計局23日公布，7月消費者物價指數（CPI）年增4.1％，低於6月的年增4.5％，並與市場預期一致。占指數權重17％的運輸成本7月年增3.7％，較6月的年增4.6％明顯下降。