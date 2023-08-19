高雄有業者目前正在屏東萬丹鄉新鐘村設立大型養雞場，居民強烈反對，數百人19日自組「愛家鄉反汙染自救會」，準備長期抗爭。（謝佳潾攝）

高雄有業者目前正在屏東萬丹鄉新鐘村設立大型養雞場，居民強烈反對，數百人19日自組「愛家鄉反汙染自救會」，準備長期抗爭。（謝佳潾攝）

高雄有業者目前正在屏東萬丹鄉新鐘村設立大型養雞場，占地3分大、預計養6萬5000隻雞，但因距離新鐘、水仙、新庄以及新園鄉瓦窯等4村很近，居民強烈反對，但頻向公所反映未果，數百人19日自組「愛家鄉反汙染自救會」，準備長期抗爭，對此，公所表示，該養雞場合法申請，目前已通過農業設施許可，但水權、使用執照等尚未核准，待登革熱疫情趨緩後，會盡速找業者與自救會、居民開會協調。

「抗議！靠近村莊反對養雞養鴨！」新鐘村長高文祈指出，該養雞場設於萬丹鄉大勇路349巷，距離新鐘村、水仙村、新庄村與新園鄉瓦窯村很近，養雞造成的惡臭勢必影響近2萬人口的健康，而且新鐘村內還有新庄國小和萬新國中，養雞造成的噪音、空氣汙染，也會影響到學生上課。

愛家鄉反汙染自救會會長吳正模表示，近幾個月居民發現養雞場動工後，才知道有高雄業者要到新鐘村蓋雞舍，這實在不合理，這附近是農地整編重劃區，全是良田都種有稻米、紅豆等作物，一旦蓋雞舍不但影響居民生活，農作與地價也會受到波及。

他無奈道，當居民知道有業者要蓋雞舍後，頻向鄉公所反映，希望能停止該項工程，不料業者都不出面處理，居民只好自組自救會準備長期抗爭，希望透過自救會與民代的協助，還給居民一個乾淨的生活環境，目前自救會成員有數百人。

力挺自救會的居民指出，新鐘村養雞場的興建，讓他擔憂會成為之前枋寮鄉樂樂養雞場的翻版，當時樂樂養雞場也是受到農民反對，但拖了好多年縣府與公所才在各界壓力下勒令樂樂養雞場停工，他不希望這樣的噩夢在萬丹鄉重演。

自救會有成員在養雞場旁邊有塊農地，他說，他準備在農地上蓋個臨時工寮，他要緊盯著業者，不能讓對方為所欲為。

對此，萬丹鄉公所表示，該養雞場的農業設施許可是在去年9月核准，換言之，是在上屆鄉長任內核准，公所了解居民的心聲，目前萬丹的登革熱疫情嚴重，待疫情趨緩後，將盡速找業者與自救會、居民開協調會，大家坐下來好好談。