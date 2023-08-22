中鋼方面則表示，若對比2008年金融海嘯，事實上今年扣件、手工具外銷的衰退並不算特別差，中鋼指出，季盤價格的訂定會參考供需、成本、大陸政策等3個因素，而庫存是重要觀察指標，目前看來國內外業者第四季庫存將回到合理水準，但所謂的「合理」往往是比正常庫存略低，因此仍看好第四季市場回溫。
現場就有業者表示，中鋼這番話說明了第四季季盤的態度，看起來就是「漲定了」，只期待中鋼漲幅不要太大，留給下游業者生存的空間。
中鋼近年在開季盤之前，都會與業者進行交流，聽取業者對於市場的看法，22日中鋼在台中舉行第四季內銷聯誼會，上午首先登場的是鋼線鋼纜業，有業者私下透露，進入下半年後內銷市場略有回溫，但外銷訂單仍一無所獲，已有廠商開始「做三休四」，甚至還有廠商「做一周休一周」，市況之差，連台灣鋼線鋼纜工業同業公會理事長潘仲良都直言：「做40年沒遇過景氣這麼差。」
中鋼方面則表示，若對比2008年金融海嘯，事實上今年扣件、手工具外銷的衰退並不算特別差，中鋼指出，季盤價格的訂定會參考供需、成本、大陸政策等3個因素，而庫存是重要觀察指標，目前看來國內外業者第四季庫存將回到合理水準，但所謂的「合理」往往是比正常庫存略低，因此仍看好第四季市場回溫。
現場就有業者表示，中鋼這番話說明了第四季季盤的態度，看起來就是「漲定了」，只期待中鋼漲幅不要太大，留給下游業者生存的空間。
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