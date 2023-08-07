美系外資表示，瑞昱第二季每股獲利5.25元，季增加45%、年減少44%；有鑑於PC和消費電子需求復甦，單季營收達263億美元，季增長34%、年衰退14%；單季毛利率由第一季的43.1%下降至41.7%，主要是由於不利的產品結構、庫存沖銷和更高的平均售價壓力；營業利益率則降至8%。另外，瑞昱第二季庫存週轉天數從191天減少到118天，庫存季減少13%。

美系外資表示，瑞昱第三季預估營收穩定，毛利率將會復甦，整體業務表現會和第二季類似，各個產品線訂單能見度不同，但整體來說，下半年會比上半年好。以PC產品來說，瑞昱預計第三季表現將低於以往季節性。網路產品的增長幅度將取決於招標項目，可望從第三季、第四季度開始。在盈利能力方面，有鑑於鑑於庫存沖銷減少，瑞昱下半年利潤率將大幅恢復。

美系外資表示，瑞昱預估2023年PC市場保守，年減幅恐進一步擴大到15%，但到2024年，則期待有會有3%成長，疫情期間的換機潮(3~5年生命週期)為正常替代效應，惟Windows 12可能不會對需求產生重大影響，預計邊緣人工智能可能成為下一個增長動力。現階段維持瑞昱目標價490元、評等加碼。