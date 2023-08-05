尖點4日舉行法說會，公布2023年上半年度財報。電子產業需求疲弱，尖點2023年上半年合併營收為12.29億元，較去年同期減少32.1%，受到市場需求下滑稼動不足影響，營業毛利為2.44億元，較去年同期減少57.3%，營業虧損571萬，稅前盈餘2300萬元，由於今年度大陸子公司分配股利，須增提所得稅費用新台幣1.63億元，以致歸屬於母公司之稅後淨損為1.07億元，每股淨損為0.75元。

尖點表示，考量公司整體資金配置及未來投資規劃，第2季進行一次幅度較大的子公司盈餘分配，合計分配人民幣3.53億元，故須增提所得稅費用1.63億元，導致上季所得稅費用上升至1.34億元，造成上季稅後虧損的主要原因。

尖點7月合併營收為2.27億元，較上月增加0.4%，年減20.3%，累計前7月合併營收為14.56億元，較去年同期減少30.5%。

展望第3季，張啟訓表示，供應鏈庫存去化修正已尾聲，多數客戶釋出第2季為今年度營運谷底的看法，公司營收也開始呈現上升趨勢，但市場前景不明影響終端需求狀況，雖營運逐漸回升但旺季力道恐有限，目前看來，車用、網通、伺服器相關需求相對穩健，以目前在手客戶訂單推估，第3季營運可望較第2季雙位數增長，實際幅度則須視客戶拉貨動能而定。