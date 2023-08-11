電競相關散熱風扇產品出貨穩健，動力-KY今年第2季合併營收達3.16億元，營業毛利7673萬元，受益於美金匯率升值效應，認列1224萬元匯兌利益挹注，歸屬於母公司稅後淨利3708萬元，單季每股盈餘為1.08元。

動力-KY表示，第2季雖仍處於主要客戶進行庫存盤點週期，且終端消費性電子產業市場需求疲軟，客戶拉貨力道相較以往來看仍趨於保守，受惠於公司近年來積極深化與主要電競產業客戶在新技術產品升級開發之滲透率，隨著客戶主要電競產業客戶之主流顯示卡於終端市場良好的銷售表現，加上新品上市的鋪貨潮，齊步奠定客戶穩定的拉貨需求，讓公司在傳統產業淡季期間維持良好的稼動率，且在成本與費用控制得宜、產能製程效率優化下，第2季合併毛利率、營業利益率站穩24.28%、4.56%水準。

動力-KY今年上半年合併營收達6.34億元，營業毛利1.66億元，稅前淨利7220萬元，歸屬於母公司稅後淨利5245萬元，每股盈餘為1.53元。

展望下半年，動力-KY表示，電競產業供應鏈歷經一年的庫存盤整期，主要客戶庫存已逐步恢復至健康水位並重啟拉貨需求，看好隨著電競顯示卡規格推陳出新的趨勢不變，加上第四季的終端消費旺季將至，整體產業卓見曙光，預期下半年整體營運有機會優於上半年。