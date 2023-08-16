繼月初「國民神車」GP125最低3萬9800元購車優惠引發搶購潮，KYMCO再針對「探險王」LIKE COLOMBO及「耐操王」大地名流兩大熱門車款推出購車方案，不僅最高優惠超過萬元，再加贈1500元王品商品卡，讓百萬通勤族有更多優惠車款可以選購。

光陽旗下擁有多款豐富車型，繼GP125推出前所未有超級優惠之後，網路就有許多民眾與車迷敲碗，希望光陽能對更多車款推出優惠方案。即日起至8月31日，入手充滿探險精神的「探險王」LIKE COLOMBO全車系或擁有同級最大馬力的「耐操王」大地名流全車系，就能享有價值最高1萬3660元的購車優惠，光陽更再加碼1500元王品集團商品卡，讓消費者們可以騎著光陽「雙爸王」一起饗樂。

此外，在電動車方面，Ionex光陽電動車不僅在今年累積銷量達7017台、市佔達到16.3%，更陸續在換電體驗、優惠活動提供最暖心的服務。包括全台最高電池交換站點「合歡山遊客中心站」已於8月1日正式開通；Ionex光陽電動車也推出「美好駕騎」活動， 月底前至「合歡山遊客中心站」換電，拍下自己與愛車、電池交換站合照上傳社群並Tag好友，就有機會獲得5000元「美好駕騎」旅遊補助金。