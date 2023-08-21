分析師認為，想要讓印尼人都開上電動車，車價一定要比現在低很多，至少要再便宜個六成。另外，充電樁也要普及化，電力也要供應充足不會斷電，否則開到一半沒電怎麼辦。還有，政府的各項補助計畫也是誘因。

路透社指出，這個東南亞最大的經濟體，正在跟第二大的泰國，以及南亞最大國印度相互競爭，希望能取代全球EV生產第一的中國大陸。然而，印尼國內電動車數量少得可憐，路上一百輛汽車當中，平均來說還看不見一輛。

不過，為了激起消費者購買慾，印尼政府已將電動車的增值稅（VAT）從原本11%，大減至僅有1%。以目前印尼電動車市中，售價最便宜的現代Ioniq 5純電休旅，入手價也從至少5.1萬美元，大降一成多到不用4.5萬美元。

不過，不少印尼民眾還是覺得太貴買不下去，倘若售價能降到一萬到一萬三美元之間就完美了。印尼接近這種價位的EV現在只有兩款小型車，一個是五菱汽車（Wuling）的Air EV Lite，還有賽力斯集團（Seres）的E1，這些車價約1.23萬美元。印尼最便宜的傳統燃油汽車日本大發Ayla車款，不要9,000美元就可買到。

陸企東風旗下品牌賽力斯集團，是頻被美國打壓的科技大廠華為EV製造合作夥伴。相較之下，中國大陸賣得最好的電動車之一比亞迪海鷗，這種小EV的售價只比一萬美元高一點。但中國大陸電動車的外銷價格，在國外很難壓到這麼低。

例如，比亞迪旗下的ATTO 3，是第一季期間東南亞市場最熱賣的電動車，在泰國最便宜的也要至少3.1萬美元。因此，印尼車主認為，若要讓中低收入戶也能開EV，售價絕對要低，不然是負擔不起的。

日本豐田汽車與子公司大發汽車，加上本田汽車，就占了印尼車市銷售量的三分之二。不過，這些日本大車廠轉型電動車的速度緩慢，最為環保人士所詬病。豐田也明說，尚未有計畫要在印尼製造電動車。

印尼政府20日宣布，將為符合資格的汽車製造商，再多提供兩年生產鼓勵計畫。陸企合眾汽車（Hozon）旗下EV品牌哪吒汽車（Neta），還有日本三菱汽車都表示對此計畫有意願。

印尼政府已訂好目標，最晚到了2030年，至少要生產60萬輛電動車。若屆時順利達標，將是印尼2023上半年EV銷售量的100倍以上。印尼政府表示，希望這次雅加達車展能賣出超過2.6萬輛EV，也就是要超越去年車展所賣出的電動車數量。