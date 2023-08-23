東元今年初在墨西哥建廠，僅花了8個月的時間，預計9月正式投產，原本北美市場工業馬達由越南廠供應，明年起北美市場工業馬達將全數直接由墨西哥廠供應，至於越南廠將專門負責東南亞、越南當地和澳洲市場。東元表示，近期墨西哥不少企業一窩蜂湧入投資，比印度還熱，北美市場供應基地移至當地生產除就近供應，也能降低租稅衝擊，未來長期目標市場擴及如秘魯、智利、巴西等中南美洲市場。

至於印度廠在當地電力供應基礎建設等問題解決後，預計最快於今年底投產，主要爭取電動車相關商機，東元指出，印度廠除了工業馬達生產外，客戶初期以當地車廠和第1階（Tier 1）車用系統供應商為主，應用範圍包括電動巴士、電動卡車和大型乘用車等，目前也已有汽車廠及國際級汽車系統廠在洽談合作。

東元23日在2023年台北國際自動化工業大展參展，主要訴求提供「一站式服務、全方位系統解決方案」，協助產業晉升「綠色智慧工廠」。東元總經理范炘表示，東元三大事業群綠能相關產品今年上半都有雙位數年成長，預期下半年及明年也能維持雙位數成長。

范炘指出，機電系統主要市場的台灣和大陸市場，景氣不確定性仍高，國內看不到復甦的跡象，不過國內所幸能靠能源、空調等事業群補上；大陸市場面臨內外銷趨弱和產業外移的衝擊，過去東元主要發展以長三角地區為主，未來也逐步擴及至珠三角等新興地區，同時電動車及儲能等領域，都還有發展的空間。