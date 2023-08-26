法新社報導，恩蔡在首都1家醫院告訴記者：「目前數據顯示有12人死亡、80人左右受傷。」
約5萬人參加印度洋島國運動會（Indian Ocean Island Games）開幕儀式，在巴雷亞（Barea）體育場入口處發生人群踩踏事件。
這起悲劇事件原因目前並不清楚，不過紅十字會（Red Cross）表示，死傷人數還會攀升。
印度洋島國運動會過去約40年期間，每4年在西南印度洋不同島國輪流舉辦，這屆由馬達加斯加主辦至9月3日為止。（譯者：徐睿承）1120826
印度洋島國馬達加斯加總理恩蔡（Christian Ntsay）指出，首都安塔那那利佛（Antananarivo）的體育場今天發生人群踩踏事件，至少造成12人死亡。
法新社報導，恩蔡在首都1家醫院告訴記者：「目前數據顯示有12人死亡、80人左右受傷。」
約5萬人參加印度洋島國運動會（Indian Ocean Island Games）開幕儀式，在巴雷亞（Barea）體育場入口處發生人群踩踏事件。
這起悲劇事件原因目前並不清楚，不過紅十字會（Red Cross）表示，死傷人數還會攀升。
印度洋島國運動會過去約40年期間，每4年在西南印度洋不同島國輪流舉辦，這屆由馬達加斯加主辦至9月3日為止。（譯者：徐睿承）1120826
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