法新社報導，恩蔡在首都1家醫院告訴記者：「目前數據顯示有12人死亡、80人左右受傷。」

約5萬人參加印度洋島國運動會（Indian Ocean Island Games）開幕儀式，在巴雷亞（Barea）體育場入口處發生人群踩踏事件。

這起悲劇事件原因目前並不清楚，不過紅十字會（Red Cross）表示，死傷人數還會攀升。

印度洋島國運動會過去約40年期間，每4年在西南印度洋不同島國輪流舉辦，這屆由馬達加斯加主辦至9月3日為止。（譯者：徐睿承）1120826