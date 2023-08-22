眾多網紅推薦的萬能充行動電源，發生充電爆炸事件，造成女子身上多處燒燙傷，業者昨日在爆料貼文下方留言稱用戶在海外，須派員搭機前往了解，才能釐清爆炸原因，第一時間讓多數人認為是國外電壓導致爆炸，如今卻被男網友打臉「海外」其實是在金門，讓大批網友傻眼，「金門獨立了嗎？」

男網友今（22）日於論壇《Dcard》貼文下方留言表示，業者稱爆炸的行動電源在海外發生，其實是在金門，海外恐讓人誤以為是不同電壓或特殊狀況導致爆炸。他說，事發清晨5點，女子將行動電源充電就去睡覺，8點半就發生爆炸。

男網友表示，爆炸地點並非業者說的海外，而是在金門。（圖／翻攝自Dcard）

男網友強調並非使用延長線充電，從爆炸圖片也可看到插座部分是完整的，因此不是插座走火，而是行動電源內部燃燒所致，他也慶幸是爆炸，若是單純起火，女子恐在睡夢中喪命。

留言讓網友超震驚，「本來還想說海外是多遠，是不是有電壓問題，結果是金門⋯⋯⋯⋯」、「金門說成海外 太扯了吧哈哈哈」、「金門獨立了」、「把金門說成海外，我還以為是國際電壓問題」、「講海外也太⋯⋯」。