香港經濟日報引述恒大汽車指出，在所有恒馳5的預售訂單當中，超過760台於上半年交付。由於開始銷售恒馳5，集團收入升5.4倍至1.5億元。截至6月底止，負債總額為756.9億元，年減58.8％。

恒大汽車指出，未來將全力推進恒馳5的量產及交付。集團將繼續為研發奠定穩固基礎。 在加快研發核心技術的同時，集團亦將繼續專注於新車型的研發。改善天津製造基地的製造水平，提升質量系統，並確保高質量生產及交付。在銷售方面，集團將進一步拓展銷售通路，開創海外市場，並持續提升銷售及售後服務。