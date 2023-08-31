全家99購物節開跑，特定期間到全家領包裹，就可用9元兌換Fami!ce霜淇淋。（全家提供／朱世凱台北傳真）

Hi-Life VIP APP內的整買領取在指定時間點，推出限量快閃指定飲品促銷價9元好康。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

近年疫情影響加速宅經濟的興盛，據經濟部統計，2022年全台零售業營業額破4兆元，其中網路銷售金額達近5000億元，成長率比整體零售業還快，超商看準這股趨勢加上99購物節到來，猛攻自家線上優惠，包括美妝、保健夯品下殺3折或祭出免運等；另大眾取貨常選超商，現也有指定店家拿包裹送購物金好康，刺激人流進店順手採買其他商品。

7-11 i預購自9月1日起祭出「99名品購物節」活動，強打國際精品、美妝保養及保健食品等，享最高3折，全館加碼回饋祭出門市取貨免運、滿1200元送3％點數、使用AFTEE支付指定商品加碼6％以及多樣商品組合價999元。iOPEN Mall自9月5日至9月11日全站推4大限時限量回饋活動，包含指定日／單筆滿額選7-11取貨免運、7-11取貨送9點OPEN POINT點數等，同時主打「千件商品9元專區」、「家電居家美妝商品3折起」有望吸引1650萬OPEN POINT會員搶購、帶動2.5萬家合作商家業績攀升。

全家99購物節在全家行動購及會員APP全＋1商城紛推多重優惠，其中全家行動購即日起至9月12日，常溫商品滿199元、冷凍商品滿299元即可享免運；另外即日起至10月1日，單筆消費滿999元還可抽價值萬元50吋4K電視。而全＋1商城即日起至10月3日則推出全家會員限定積分趣，消費1元可得1積分，累積999積分可換99元全家購物金。最後只要在9月9日至9月15日以及9月18日至9月22日期間到全家領包裹，就可用9元吃到Fami!ce霜淇淋。

萊爾富Hi-Life VIP APP內的整買零取將於9月1日當天的9點09分推出快閃冷藏指定飲品促銷價只要9元，商品包含原售價30元的農搾檸檬青茶375 mL等，最高可現省26元，相當於2.6折，每款商品限量2000件；此外，即日起至9月11日到萊爾富取件，掃描小白單上優惠QR碼，就能連結至Hi-Life VIP APP 內的Hi點商城選購下單，全館商品最低2折起；若於9月12日至9月16日到萊爾富取件，則送萊爾富20元滿額購物金。