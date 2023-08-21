日本彩妝YouTuber五彩緋夏擁有84.6萬訂閱數，擁有亮麗外表她以彩妝、保養教學為主，除了透過YouTube等網路平台分享資訊外，更曾出版彩妝書籍，深受許多粉絲喜愛。豈料，最近卻傳出她於16日已經離世消息，消息曝光後震驚所有粉絲。

五彩緋夏時常在網路分享美妝，妝前妝後的反差萌，時常引起網友驚嘆，隨後更開設自己的美妝品牌。她8月16日還上傳影片，不料17日突然離世，有關後事家人選擇密葬，而今後個人的社群帳號，以及美妝品牌該何去何從，公司表示與家屬討論後再對外報告。消息一出，令許多粉絲震驚不已，紛紛湧入她的社群平台留言，「還會見面吧」、「不敢相信手還在發抖，眼淚無法停止」、「小緋夏妳是騙人的吧，真的不敢相信」。

五彩緋夏分享許多彩妝技巧。(影片來源/五彩緋夏 YT)

五彩緋夏於 2019 年 9 月開始上傳影片，作為一名影片創作者，她的粉絲數成長快速，僅僅3個月就突破10萬人，2020年12月突破50萬人。她的彩妝書《今天給我色彩的化妝》近期才開始販售，竟傳出作者本人去世消息，令人不勝唏噓。