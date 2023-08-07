父親節倒數一天，蝦皮購物「8.8免運盛典」迎來買氣最高峰 ，在與gogoout跨界合作豪送627萬元租車金，及攜手胡同燒肉祭出64折的雙優惠助攻下，買氣一路狂飆，吸引許多用戶上線玩蝦蝦果園，種下超過8.5萬顆種子，搶把沖繩雙人來回機票帶回家。

蝦皮購物「8.8免運盛典」針對爸爸的各式需求，網羅3C、保健食品、運動用品等多樣熱銷商品，推出最低3折起優惠，邀全民下單寵爸，其中含有22種營養素的銀寶善存50＋綜合維他命錠禮盒260錠，優惠價1478元；能為爸爸補足營養的老協珍熬雞精禮盒，優惠價1580元；輝葉AnyMasaG按你馬殺機只要2980元，還可搭配商城9折券；而原價破5萬元的tokuyo蝦皮獨家款U.U玩美椅，搭配商城9折神券，只要3萬4920元，現省近2萬5000元。

除精選夯品優惠下殺外，蝦皮購物更豪祭「全站299元起免運」、「商城85折神券」、「開百萬車爽吃肉」等3大超強回饋。其中只要8月8日下單滿888元，就抽gogoout特斯拉30天免費開、888元、200元、100元無低消租車折價券；蝦皮購物Ｘ胡同燒肉獨家聯名的「懂爸多蝦禮」燒肉組，下殺64折只要888元，讓爸爸在家吃好肉。

此外，繼父親節之後，七夕情人節接力來報到，蝦皮購物攜手岡本、Smile等保險套大牌，打造一日限定的保險套優惠馬拉松，8月8日當日除10大精選時段祭出保險套限時下殺外，蝦皮更瞄準七夕送禮商機，網羅多樣熱門甜蜜禮物豪祭88折優惠。