電影《我和我的賽車老爸》台灣正式版海報。（采昌提供）

由新銳導演張書瑋執導電影《我和我的賽車老爸》，透過「拉力賽」這個新穎題材，鋪陳出一段關於親情、友情、勵志和自我救贖的故事。全片集結温昇豪、陳澤耀、陳少卉、邵雨薇、李玉璽、涂善存、檢場、于子育、劉育仁、田士廣、孫綻、潘君侖、林家佑等老將新秀共同參與演出。

8日公開正式海報，見温昇豪、陳少卉這對不期而遇，彼此並不熟悉的父子共同望向遠方，輔以在片中飾演失意賽車手的陳澤耀，他若有所思的表情，以及他身邊多台魚貫而行的賽車畫面，一下子就吸引人們視線，再搭配「我是你爸爸，我不會不要你」這句海報標語，也讓人好奇這對父子的關係。

電影呼應父子親情劇情，選在父親節公佈正式海報，兩位男主角温昇豪、陳澤耀也分享父親節的回憶。温昇豪坦言自己並沒有過節的習慣，今年父親節也是在工作中度過，不過如果有機會，會找家人們一起吃個飯。陳澤耀則回憶：「以往父親節都會帶爸爸去吃日式料理，因為老爸最愛的就是『鰻魚丼飯』，所以即使去到一家新的日式餐廳，老爸還是一如往常點鰻魚丼飯。」