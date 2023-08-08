台北地檢署

本土劇男星陳志強日前在臉書自爆今年5月20日因酒駕遭警方攔檢，透過臉書公開認錯。台北地院依公共危險罪判陳2月徒刑，易科罰金6萬元確定。台北地檢署執行科傳喚陳於8日父親節早上10時到案。陳提早於9時10分向北檢報到繳清罰金。

警方調查，陳志強5月20日凌晨1時38分許騎機車回家，行經敦化南路一段時，因安全帽帶沒有扣繫，巡邏員警發現上前攔查。

原本員警僅要求陳「安全帽扣上就好」，卻發現他有酒氣，要他下車酒測，測得吐氣酒精濃度達每公升0.45毫克，涉嫌公共危險罪送辦。

陳事後臉書PO文，因當天收工後還沒吃晚餐，便騎機車找尋覓食的店家，後來在距離住家一分鐘路程，發現居酒屋便去用餐，當時他心存僥倖覺得走路都能回到家，在老闆熱情招待下享用啤酒，不曾想用餐後騎車返家，才起步不到5秒鐘，就被員警攔下進行酒測，結果不出預料「酒測值超標」。

陳並稱，他身為公眾人物，做了最不好示範，向外界致歉，希望能藉由自己的錯誤提醒大家「酒駕零容忍」，千萬不要有僥倖心態。

台北地院審理後判處陳徒刑2月，陳未上訴，被判刑2月，易科罰金6萬元確定。

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