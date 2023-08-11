台南市今年5月發生3歲女童走斑馬線過馬路被撞身亡的悲劇，引發全台關注， 市府決定比照酒駕主動公開高風險駕駛事件資訊，特別訂定《高風險駕駛事件資訊公開作業原則》，並從今天起施行。市長黃偉哲還強調，「這是警惕，不是處罰」。

市府交通局表示，鑑於嚴重交通事故不僅對自己與他人生命、財產造成嚴重威脅，也造成家庭難以彌補的傷害，此次訂定的《高風險駕駛事件資訊公開作業原則》，將公布高風險駕駛人的相關資訊，希望發揮警惕效用，提醒民眾務必小心駕駛，保障用路人的生命、身體及財產安全。

交通局長王銘德指出，作業原則所稱的「高風險駕駛事件」，指的是違反《道路交通管理處罰條例》且肇事致人重傷或死亡的駕駛行為為公布對象，像是駕駛人不停讓行人、違規肇事、肇事逃逸等，且肇事致人重傷或死亡者，或有其他受社會矚目的交通違規事件時，交通局除依《道路交通管理處罰條例》作成裁決處分後，還將於30日內公布在機關網站。

另外，從作業原則施行日起，交通局還將定期挑檔檢視符合公布案件的裁決處分，並預計完成相關行政程序後，可於1個半月至2個月後，公布第一批名單資訊，之後大約每個月公布1次。

交通事件裁決中心主任劉佳峰也說，高風險駕駛事件的資訊公布範圍，包括：一、汽機車駕駛人去識別化姓名；二、含有汽機車駕駛人性別、年齡、違規地點及行為態樣等內容的事實相關說明；三、汽機車駕駛人影像模糊化處理的相關照片。

交通局也提醒，交通違規具有高度的威脅風險，往往造成無法彌補的傷害，用路人務必隨時注意交通安全，避免因一時疏忽大意，發生不可挽回的憾事。

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