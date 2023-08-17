台中53歲洪姓男子酒後騎車遭攔檢，竟頻頻使出假吹氣、中斷吹氣，導致呼氣取樣不足頻頻失敗，，警方嚴正告知拒測的相關規定，最後警方以消極拒測開罰。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中53歲洪姓男子日前凌晨酒後騎車上路，行經太原路三段附近，遇警攔查，但酒測過程中，他頻頻使出假吹氣、中斷吹氣，導致呼氣取樣不足屢屢失敗，雙方僵持10多次，警方嚴正告知拒測的相關規定，最後也以依「道路交通管理處罰條例」，不但罰款高達18萬元，機車當場移置保管、以及吊銷其駕照、機車牌照。

拒絕酒駕已是全民共識，但仍有需多民眾心存僥倖，甚至還有民眾被警方取締酒駕使出怪招，有拖延時間、佯裝吹氣配合，甚至做假動作，這些小動作最後都有可能被視為消極不配合酒測處理，台中市第五分局15日凌晨0時在太原路三段附近攔查這名行車飄移不穩的洪姓騎士，面對堪稱史上最盧的酒駕騎士，員警也毫不手軟依拒測開罰。

巡邏員警葉先是發現洪男身上散發濃濃酒味涉嫌酒駕，警方告知權利後，依規定給予漱口實施酒測。酒測過程中，洪男以各種方式拖延，頻頻使出假吹氣、中斷吹氣等招數，導致酒測器呼氣取樣不足頻頻失敗，明顯消極不配合酒精濃度採樣。

警方告知酒測罰則之標準及法律效果多次，也告知拒測的相關規定，但洪男不斷猶豫是否拒測，也不斷辯稱自己願意施測，但還是持續呼氣取樣不足，反怪罪警方刁難要讓他超過標準才肯罷休，讓警方十分無奈，在施測與取樣失敗之間來回超過10次，僵持許久。

最後警方見洪男在警方數次明確指示下仍無法完成，也無其他不能完成呼氣之情事，判定其消極拒絕酒測，遂依道路交通管理處罰條例第35條4項2款告發拒測18萬，當場移置保管該機車、吊銷其駕駛執照，且需吊扣該部機車牌照2年。

第五分局警方呼籲，拒絕酒駕是全民共識，消極不配合酒測也無法逃避責任。駕駛人若在10年內第2次酒駕拒測，罰鍰將更為嚴重，達36萬元。若再犯，則將因前次所處罰金額而加罰18萬元，並吊銷駕照及公布姓名、照片及違法事實。駕駛人不應有任何輕忽或僥倖心理，以免造成其他用路人之危險。

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