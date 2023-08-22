新北市汐止分局8月18日凌晨2時許，於大同路一段515巷內鐵皮屋當場查獲45歲陳姓負責人、22歲荷官李男等2人及賭客27歲陳男等13男1女共14人。（圖／警方提供）

新北市汐止分局8月18日凌晨2時許，於大同路一段515巷內鐵皮屋當場查獲45歲陳姓負責人、22歲荷官李男等2人及賭客27歲陳男等13男1女共14人。（圖／警方提供）

新北市汐止分局8月18日凌晨2時許接獲報案，新北市汐止區大同路一段515巷內鐵皮屋疑似有人聚賭，警方立即前往查緝，當場查獲45歲陳姓負責人、22歲荷官李男等2人及賭客27歲陳男等13男1女共14人。

警方表示，社后派出所獲情資轄內汐止區大同路一段515巷90號對面鐵皮屋，有不特定人士進出疑似聚賭情事，警方即前往查緝，在18日凌晨2時許於該址現場查獲現場負責人陳嫌（男、45歲）、荷官（清注）李嫌（男、22歲）等2人及賭客陳嫌（男、27歲）等13男1女共14人。

警方於上述時、地當場查扣天九牌1副、骰子1盒、抽頭金（籌碼）23705元、賭資（籌碼）102萬3715元、桌面毛毯等賭博犯罪證據。將現場16人帶返分局詢問後，現場負責人陳嫌及荷官李嫌等2人依賭博罪移送士林地檢署偵辦，另賭客等14員依社會秩序維護法移送分局裁罰；另現場查獲荷官李嫌持有K他命（4.81克），依毒品危害防制條例裁罰。

另有關案址所搭建之鐵皮屋，汐止分局將利用第三方警政函請相關單位依權責裁處及拆除。

社后派出所所長林裕益表示，警方持續掃蕩不法行為，針對可能出現不法的當舖、活動處所等加強查處，並強化推動「社區警政再出發」及「清源專案2.0」工作，同時持續深入經營轄區並與居民建立友善通報網，發掘轄區內潛藏的「污染源」，斬斷犯罪根源，以淨化社會治安。

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