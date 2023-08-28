代表民進黨參選台北市第7選區（松山、信義）立委的市議員許淑華今（28）日與三重立委候選人李坤城共同主持「全國獅友挺賴清德後援會」，造勢現場非常歡樂！

許淑華表示，賴清德提出台灣的經濟發展與產業升級相關政績，並提出未來將強化5大信賴台灣產業，包含半導體產業、人工智慧產業、軍工產業、監控產業、通訊產業！

許淑華提到，現場來了邱文彬總會長，崇義高中棒球隊也到場支持賴清德當總統哦～造勢現場非常歡樂！