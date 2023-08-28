警方歷經1個月監控蒐證，24日16時許，見時機成熟前往搜索，當場查獲負責人連男及4名賭客。（圖／警方提供）

台北市松山區富錦街一處民宅出入複雜，常有擾人麻將聲，被民眾檢舉，經警方長期蒐證，24日持搜索票，當場查獲連姓負責人、郭姓賭客等5人，查扣賭資籌碼3萬餘元及賭具證物，全案以涉嫌刑法賭博罪、社會秩序維護法送辦。

據了解，36歲連男承租民宅經營職業賭場，透過LINE群組招攬賭客，賭客會依照打牌金額為1將抽頭金600元、1底300元、1台50元，並用店家所提供的籌碼1比1來計分，結束後計算出輸贏金額，並以現金交付。

警方表示，警方歷經1個月監控蒐證，24日16時許，見時機成熟前往搜索，當場查獲負責人連男及4名賭客（姓郭、謝、郭、陳，約26、26、45、56歲），坦承係因工作閒暇之餘透過LINE群組湊咖賭博，警方現場查扣賭資籌碼30400元、抽頭金籌碼600元、抽頭金現金1800元及賭具麻將1副（含骰子3顆、牌尺4支、風位牌1顆）。警詢後，連男以涉刑法第268條賭博罪送臺灣臺北地方檢察署偵辦；其餘賭客以涉社會秩序維護法第84條裁處。

松山分局呼籲，賭博常衍生治安事件，影響社會甚鉅，警方除了持續查緝職業賭博，也加強網路巡邏，廣蒐賭博情資，提醒民眾法律無假期，為維護良好治安環境，將全力掃蕩賭博，絕不容許非法賭場流竄！切勿以身試法。