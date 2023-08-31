苗栗縣警局頭份分局為有效杜絕毒品危害治安，與縣警局刑大偵3隊合組專案小組，報請苗栗地檢署檢察官張文傑指揮，全力查辦清源專案2.0專案工作，於7月初破獲大量毒品咖啡包案後積極溯源，追出李姓男子涉嫌從事毒品交易，日前循線頭份市自強路李嫌租處搜索，扣獲毒咖啡包710包，詢後依法送辦。

警方專案小組經過1個多月蒐證及訪查下，鎖定租住在頭份的李姓男子涉有重嫌，專案小組於8月29日持搜索票前往該處搜索，於房間內查獲李姓男子並起出毒品咖啡包710包，含袋重2430公克、K他命1包及作案手機、電子磅秤等贓證物，全案依毒品危害防制條例移送苗栗地檢署偵辦。

頭份分局長林育旺表示，本次查獲毒咖啡包案件，嚴重影響國人生命、身體健康，所幸同仁積極溯源查緝，讓轄內民眾免於毒品危害。新興毒品常見為了噱頭引人注意或者躲避查緝，包裝千奇百怪，此次查緝包裝即以時下最夯「古馳」包裝躲避警方查緝，警方提醒民眾在拿到他人提供的食品或飲品，如發現有重新包裝或開口有破壞痕跡或內容物有異味情形，有可能被「加料」，應避免食用並向家中青少年、兒童宣導，以免受害，警方將持續積極執行毒品查緝工作，向上溯源，向下刨根，杜絕毒品危害國人。

藉此呼籲民眾吸食、施用毒品會戕害身體健康，販賣毒品刑責重大，切勿以身試法，警方將持續強力執行掃蕩毒品，另民眾如有發現可疑或不法情事，請向警察機關檢舉，共同打造無毒環境，維護社會治安。