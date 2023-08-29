據巴西當地媒體報導，有人在當地2處住宅內發現9具遺體，多數遺體都已燒焦，其中至少有3具孩童遺體，巴西警方正在對這起事件展開調查。

法新社報導，巴西東北部巴伊亞州（Bahia）警方今天在聲明中表示，其中5具遺體已被燒到面目全非、2具部分燒焦，另外2具則沒有燒過的痕跡。

聲明還指出，一名倖存孩童因嚴重燒傷被送往醫院救治。警方並未詳細說明死因，也未說明此次刑事調查的重點。

這些遺體在距離巴伊亞州首府約60公里處馬塔迪聖若昂（Mata de Sao Joao）的2處住宅中被人發現。警方已針對附近居民及受害者親友進行訊問。

巴西新聞網站G1提到，此案可能與販毒集團間的恩怨有關。

巴伊亞州去年累計發生約6600起凶殺案，平均每10萬居民中就有47.1起，發生率高居全國第2。

根據公共安全監察機構統計，巴西凶殺案發生率約為每10萬人23.4起。