農業部專案進口雞蛋緩解國內蛋荒，近期屢遭質疑涉嫌圖利一家資本額僅50萬的貿易商「超思公司」，更有民代爆料，超思進口的巴西雞蛋被驗出氯黴素超標恐致癌，國民黨團今日加碼質疑，巴西6月就成禽流感疫區，政府卻罔顧國人健康執意進口，對此，民進黨團反擊稱，雞蛋進口商須符合4要件，與特權無關，且雞蛋進口地須符合未有禽流感疫情的省、州或機場點，抵台時還會有嚴格的邊境檢疫，有雙重把關。

民進黨團上午舉行輿情回應記者會，黨團副書記長洪申翰說明，要成為專案進口蛋商必須符合4要件，首先是能媒合出口國到非疫生產場，或有出口到日本、新加坡、香港等國的經驗，提出出口國官方開立、符合規定的檢疫證明或衛生證明的樣張，進口蛋的到案價格合理，最後是3月底能有第一筆訂單。

洪申翰批評，在野近期時常揶揄「現在有50萬就能成為進口商」，坦白說此問題很荒謬，因為只要滿足上述4要件，就能成為進口商，這不是有特權的問題，真正需要的「關係」是進口商有購買網絡、商業信譽，讓政府相信此家公司有辦法進口雞蛋道台灣來。

洪申翰直言，缺蛋是今年3、4月的事，但現在已經9月，雞蛋進口專案都已告一段落，假使現在是3月，或許在野還能質疑50萬資本額的公司是否有能力完成任務，如今進口商都已完成任務，顯見進口商有進口、確保安全的能力，與資本額大小沒有直接關聯，所以此質疑根本沒有邏輯，不需要再行炒作或任何影射。

針對國民黨團質疑巴西5月就有禽流感，卻還進口雞蛋來台，黨團書記長莊瑞雄解釋，本次進口是以「未發生禽流感的省、州」或「沒有發生疫情的機場點」為單位，而非以整個國家為範圍；且雞蛋送運來台後，還會經歷嚴格的邊境檢疫，若有問題將全數銷毀或退運，以雙重關卡嚴加把關，政府作法很清楚，可供國人公評。

「颱風天別亂帶風向。」莊瑞雄強調，近日雞蛋政治攻防相當劇烈，但質疑要本於事實；洪申翰則嘆，若願意跳出來幫助國家解決危難之急的人，就要被冠上「發國難財」帽子，以後誰還敢幫台灣解決急難？他痛批藍白陣營相當荒謬，意圖置台灣於險境，引發消費者恐懼，這是最糟糕的事，相當不可取，要給予最嚴厲駁斥跟反擊。