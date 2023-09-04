農業部專案進口雞蛋，進口蛋商超思公司近日屢遭質疑。國民黨智庫執行長凌濤今天表示，資本額僅新台幣50萬元的超思公司，竟可以做6億元蛋品生意，農業部至今不敢公開採購合約，呼籲農業部說清楚講明白，接受全民的監督。

農業部次長陳駿季告訴中央社記者，政府採購都有一定程序，外界的質疑日前記者會也都解釋清楚；第三方若要調閱農業部的公開資訊，可依政府資訊公開法提出申請，而不是一直透過喊話，這樣會「沒完沒了」。

因應台灣3月以來國內缺蛋情形，農業部推動專案進口雞蛋，但近日卻屢被質疑補助圖利特定廠商、流程不公開透明等情形。

國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤今天在中央黨部召開記者會指出，資本額50萬元的超思公司，竟可以做6億元蛋品生意，其中1億元是蛋品補助，負責人秦語喬只出資1000元，占股0.2%，其餘99.8%的股份是誰擁有，且採購合約內容為何，農業部到現在不敢公開，是否有不可告人的秘密。

凌濤指出，其實還有一家公司從巴西跟菲律賓進口44萬顆蛋，即「台農投資」，台農投資負責人是台農發的代表人，也是前農委會國際處科長。凌濤質疑，為何巴西雞蛋不給公股背景的人買，卻給超思公司，呼籲農業部說清楚講明白，接受全民的監督。

另外，國民黨立法院黨團總召曾銘宗、立委洪孟楷、林為洲及賴士葆等人也在立法院國民黨團記者室召開記者會。曾銘宗指出，巴西政府在5月23日宣布為禽流感疫區，農業部則在6月28日公告巴西為禽流感疫區，但超思公司在6月時還從巴西進口1697公噸的雞蛋，7月則進口1760公噸的雞蛋，有夠誇張。

洪孟楷表示，以往政府為防範疫情入侵，只要被公告為禽流感疫區的國家，該國的雞、蛋全部禁止輸台，違者可處7年以下有期徒刑或300萬元以下罰金，但農業部卻讓超思公司可以持續進口巴西雞蛋，鐵了心要護航超思公司。

對此陳駿季說，在巴西的禽流感是在野鳥上發現，而不是在蛋雞場；台灣在進口巴西雞蛋都有嚴格把關，且不符規定的雞蛋也會銷毀，日前都有對大眾說明。

民進黨立法院黨團上午召開記者會，黨團副書記長洪申翰說，政府進口的對象，是挑選巴西沒有發生禽流感的省、州，或養雞場，跟整體國家不一樣，進口雞蛋都是逐批檢驗，任何一個關卡檢驗不合格，就是銷毀或退運，政府不會負擔成本。