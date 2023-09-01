媒體報導指出，6成進口蛋來自超思公司一事，農業部強調，中央畜產會資料顯示，委託超思公司進口的是巴西雞蛋，今年1到7月進口共8814萬顆巴西雞蛋，占進口雞蛋比例為59.2％，因為巴西是國際上重要的雞蛋進口來源，家禽產業龐大且出口許多國家，被視為可穩定供應雞蛋的來源國。

農業部表示，政府為解決國內缺蛋問題實施雞蛋專案進口，就雞蛋專案進口開放的國家中，須符合國外雞蛋來源牧場須以近期未有禽流感疫情發生，且未施打禽流感疫苗的國家，而巴西就是符合條件的國家之一。據畜產會資訊指出，共委託貿易商從巴西進口8814萬顆雞蛋，農業部說，巴西雞蛋外銷全球，當時價格也相對合理並具有競爭力，是重要的雞蛋進口來源。

農業部補充，巴西禽產業龐大且出口許多國家，包括日本、中東及新加坡等地，巴西雞蛋品質相對優良且衞生安全有保障。

農業部強調，貿易商符合的要件包括「登記合法的貿易代理商」、「媒合符合出口國之非疫生產場或有出口日本、新加坡等經驗之出口商」、「提出出口國官方開立符合規定之檢疫證明及衛生證明樣張」、「到岸價格（CIF）報價合理性」及「時間限制」等條件。

農業部說，辦理緊急進口雞蛋，調度給加工及洗選業者，補足國內各通路消費需求，消彌囤貨搶購及黑市價格亂象，讓消費者能買得到平價雞蛋，以平穩物價為政策目的，一切進口程序除顧及時效亦均依相關規定辦理。